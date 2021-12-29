"Мы пока еще согласовываем все необходимые материалы. Я думаю, что постараемся к Питерскому форуму успеть", — сообщил глава антимонопольного ведомства Максим Шаскольский в интервью RTVI.

"У нас есть поручение разобраться в этой ситуации и принять определенную методику, которая бы не позволяла ценам расти в разы. Ведь речь идет всего лишь о трех городах и четыре дня в году. Это Питерский экономический форум, форум в Сочи (Российский инвестиционный форум — ИФ) и во Владивостоке (Восточный экономический форум — ИФ), то есть это очень ограниченное количество дней и гостиниц, которые могут попасть под вот эти меры", — пояснил он.

Отвечая на вопрос, каким может быть предполагаемый предельный рост цен на гостиничные номера во время крупных форумов, глава ФАС сказал: "Может быть, там будет ограничение в 2 раза, не больше. Не в 4, в 5 (раз от базовой цены — ИФ)".

По его словам, многие выступают против этой меры, мотивируя свою позицию тем, что это "нерыночная история". "Но на самом деле такая практика есть во многих странах мира, когда крупные какие-то спортивные мероприятия проводятся, вводятся такие ограничения. И я не вижу здесь проблемы, потому что вот разговоры о том, что инвесторы не будут строить новые гостиницы из-за того, что три раза в году, значит, в трех городах будет эта вот методика работать, — ну это все-таки ерунда, скорее всего", — обозначил позицию ФАС Шаскольский.

Недобросовестное поведение владельцев гостиниц и отелей наносит ущерб мероприятиям, считает он. "Эти мероприятия — это результат большой работы, которую проводит государство. Государство вкладывает в инфраструктуру, строятся новые дороги, развязки для транспорта, аэропорты, меры принимаются в отношении энергетики, обеспечения резервным энергоснабжением, безопасности, вообще вкладывается огромный ресурс в это событие. И тут вдруг те, кто никакого отношения вот к этому мероприятию в плане вложения не имеет, начинают вот таким образом завышать цены. Ведь это всё наносит ущерб самому мероприятию", — заявил Шаскольский.

В сентябре представители крупнейших общественных объединений предпринимателей в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, защиты малого бизнеса направили главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой не поддерживать подготовленный ФАС России законопроект о регулировании цен в отелях во время крупных международных мероприятий. Как отмечали авторы обращения, ценовое регулирование, осуществляемое посредством установления тарифов или их предельного уровня, характерно для экономических отношений с участием субъектов естественных монополий, к которым не относятся гостиничные предприятия. В обращении говорилось, что средняя стоимость номера в отелях Петербурга во время ПМЭФ-2021 выросла на 10% по сравнению с уровнем 2019 года. При этом цена обычного билета участника форума за тот же период увеличилась в 2,4 раза – с 350 тыс. руб. до 840 тыс. руб., а премиального пакета – с 410 тыс. руб. до 960 тыс. руб. Кроме того, подорожали парковка и питание. Все это, по мнению общественников, означает, что стоимость участия в ПМЭФ резко выросла не за счет услуг проживания, а за счет монопольно высоких цен на участие непосредственно в мероприятиях форума.