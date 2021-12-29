"Изменение внесено в постановление, ранее установившее ограничения. Кафе, барам и ресторанам разрешено принимать посетителей после 23:00. Ранее допускалась работа с 6:00 до 23:00", — сказал представитель министерства.

По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в Астраханской области зафиксировано 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии скончались 2 тыс. 392 зараженных.

В Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции 450 тыс. 209 человек (оба этапа иммунизации прошли 381 тыс. 55 человек).