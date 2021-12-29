"Правительство Москвы предоставит льготы по платежам за землю инвесторам, реализующим проекты строительства гостиниц", — говорится в сообщении.

В мэрии разъясняют, что право на получение льгот будут иметь инвесторы, чьи проекты удовлетворяют по ряду условий.

Так, одним из основных видов использования земли под проект должно быть "гостиничное обслуживание". При этом необходимая площадь строящегося комплекса — не менее 3 тыс. кв.м.

Кроме того, объект должен использовать определенный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Также в течение года после ввода в строй гостиница должна пройти классификацию для соответствия категориям три, четыре или пять "звезд".

Подать заявление на получение статуса, необходимого для этой льготы, можно с помощью московского инвестиционного портала (www.investmoscow.ru).

Программа предусматривает и второй вид поддержки — для создания гостиниц в существующих помещениях.

"Для размещения гостиниц правительство Москвы предоставит объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы", — говорится в сообщении.

При этом первоначальную ставку арендной платы определят по итогам аукциона. Срок аренды посещений составит 20 лет.

После проведения капремонта или работ по сохранению объекта культурного наследия арендаторы получат право перейти на льготную ставку аренды — 1 руб. за 1 кв.м.

К арендатору и создаваемой гостинице власти проявляют ряд условий. Например, не менее 75% площади объекта должен занимать номерной фонд.