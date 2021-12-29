"По состоянию на 15 декабря, исходя из данных отельеров Севастополя, процент загрузки коллективных средств размещения на новогодние праздники 2021-2022 гг. составляет 33,7%, а за аналогичный период прошлого года — 18,2%", — говорится в ответе на запрос агентства.

Всего за 11 месяцев этого года Севастополь принял 636 тысяч туристов, уточнили в управлении. Это на 12% больше, чем в прошлом году, и на 26% больше показателя допандемийного 2019 года.

В Севастополе с середины июля действовал запрет на размещение в отелях без сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании либо медотвода с результатом теста на коронавирус. После введения этого ограничения, как сообщалось, спрос на отдых в регионе упал почти вдвое к "доковидному" сезону 2019 года.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев отменил требование о предоставлении QR-кода для заселения в гостиницы на фоне улучшения эпидобстановки.