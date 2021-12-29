"Это свод правил поведения на льду Байкала, главная цель — обезопасить путешественников от возможных происшествий, защитить экологию озера и сохранить лед гладким и красивым до конца сезона", — говорится в сообщении.

Авторы проекта подготовили для туроператоров и организаторов практические рекомендации — как правильно подготовиться к зимнему туру, в том числе установить биотуалет, организовать пикник, чтобы не осталось неприглядного кострища, куда выливать пищевые отходы.

Гидам и проводникам в кодексе поясняется, как провести ледовый тур, чтобы не пострадала природа, как приготовить обед, не оставив проталин на льду, как подготовить и провести так называемый ритуал "поцелуй Байкала", пользующийся популярностью у туристов (во льду озера делают небольшое отверстие, куда наливают напиток, который потом выпивают через соломинку или без нее — ИФ).

Для информирования самостоятельно путешествующих туристов подготовлены наклейки, героем которых стала нерпа Байка. Она обращается к туристам и рассказывает им, как безопасно и с заботой о природе вести себя на льду. Такие наклейки будут размещены на транспортных средствах, которые работают на льду.

"Зимний Байкал сегодня очень популярен у туристов. Кодекс ледовых путешественников позволит сохранить первозданную красоту льда в туристический сезон, напомнит, что к уникальной природе озера нужно относиться очень бережно", — приводятся в сообщении слова руководителя агентства по туризму области Екатерины Сливиной.

Представитель проекта Лидия Казакова уточнила "Интерфаксу", что найти эти материалы можно будет в соцсетях, также планируется их разослать специалистам, работающим в туристической сфере.