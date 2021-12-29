"Были установлены многочисленные нарушения, допущенные указанной аккредитованной организацией, осуществляющей классификацию гостиниц в рамках положения о классификации гостиниц, утвержденного постановлением правительства РФ. По материалам комиссии Ростуризмом направлены обращения в МЧС и Роспотребнадзор", — говорится в сообщении.

Нарушения выявлены в ходе проверки, организованной в ноябре после жалоб туристов. Комиссия выявила несколько отелей "3 звезд", которые не соответствуют заявленной категории. Проверяющие намерены изучить все объекты, которые прошли классификацию в организации "Курортный Крым".

По последним данным, всего в Крыму классификацию прошли около 900 средств размещения. Категорию "5 звезд" получили 10 отелей, "4 звезды" — около 50, "3 звезды" — 220, "2 звезды" — 150, "1 звезду" — 30, более 400 объектов остались "без звезд".

Закон об обязательной классификации российских отелей вступил в силу в начале 2019 года. Присваивать "звезды" имеют право только аккредитованные организации.