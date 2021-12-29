"Флешмоб призван популяризировать "поварское дело". Это заранее спланированная массовая акция, в которой шеф-повара республики готовят свои любимые праздничные блюда башкирской кухни", — говорится в положении о проведении мероприятия.

Флешмоб проводится властями республики совместно с региональной ассоциацией кулинаров, рестораторов и отельеров.

Для участия в нем необходимо выложить публикацию на своей странице в социальных сетях (инстаграм) о приготовлении любимого новогоднего блюда с указанием хэштэга (#моенациональноеблюдо).

Издревле башкиры готовят на праздник особенные блюда: бишбармак (или куллама, турама, тууралган эт, нарын — крошеное отварное мясо с лапшой, луковым соусом и некоторыми особенностями в технологии приготовления и подачи), чак-чак (обжаренные во фритюре кусочки теста, перемешанные с медовым сиропом), бэлиш (печёный пирог из пресного теста с разнообразной начинкой), губадия (закрытый круглый многослойный пирог) и ряд других угощений.

Чак-чак при этом является обязательным украшением любого праздничного стола. На праздничном застолье каждому гостю предлагается улюш ("порция" из отварного мяса, бульон подается с капустой, картофелем, морковью и луком варится и кусочками мяса).