На заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции губернатор Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области шестую неделю фиксируется стабильное снижение заболеваемости.

"Число новых случаев пока остается высоким, тем не менее, улучшение эпидобстановки позволило существенно снизить нагрузку на систему здравоохранения", — отметил он.

В частности, объем коронавирусного коечного фонда снижен до 735 мест, а его загрузка стабильно составляет от 70 до 80%. Одновременно наблюдается быстрый рост числа выздоровевших.

"Благодаря улучшению эпидобстановки, а также ответственному отношению жителей области ко всем требованиям и рекомендациям, праздники мы встретим без дополнительных ограничений", — сообщил губернатор.

Также Ведерников рассказал о некотором послаблении ограничительных мероприятий. Так, в новогоднюю ночь время работы общепита будет продлено до 02:00 мск, а в целом на праздниках будут разрешены салюты, а также ярмарки, но без уличных концертов на организованных сценах.

Глава региона обратил внимание и на возможные риски и угрозы в существующих условиях.

"Прежде всего, нужно принимать во внимание, что Псковская область — это привлекательный туристический регион. У нас будет много гостей. С одной стороны, это позволит ответственному бизнесу заработать, а с другой — создаст дополнительные эпидемические риски. Вызов для нас знакомый и хорошо отработанный", — заметил Ведерников.

На заседании губернатор также сообщил, что из-за поломки морозильной установки, которая находится в ГП "Фармация", пришли в негодность содержащиеся в ней почти 45 тыс. доз вакцины. Для выяснения причин назначена служебная проверка. По оценке компании, которая обслуживает оборудование, причина поломки — заводской брак.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова в свою очередь отметила, что эта ситуация не повлияет на темпы прививочной кампании. В настоящее время запас вакцины в регионе составляет 60 тыс. доз.

Из 80% взрослого населения, подлежащих вакцинации, на сегодняшний день в Псковской области привито первым компонентом вакцины более 263 тыс. человек, или порядка 65% от плана.