"Самолет МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа", — сказал он журналистам.

Версия самолета с российским двигателем ПД-14 и крылом, изготовленным из импортозамещенных композиционных материалов, должна быть сертифицирована в 2022 году, сказал министр. Полеты для расширения сертификата, по его словам, продолжатся вплоть до 2024 года.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, базовый сертификат получен в отношении версии МС-21-300 с американскими двигателями Pratt&Whitney и крылом, изготовленным из импортных композиционных материалов.

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Сертификация и запуск серийного производства базовой модификации МС-21-300 на 163-211 мест неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании "Аэрокомпозит" (входит в "Ростех"), из-за которых поставки композиционных материалов для крыла МС-21 подпали под запрет.

Отечественные материалы для крыла разработали предприятия "Росатома" при участии ученых МГУ. Консоли крыла и центроплан производятся на предприятии "Аэрокомпозит-Ульяновск". Доля композитов в конструкции МС-21, по данным "Ростеха", составляет порядка 40%.

МС-21 будет выпускаться с американскими двигателями Pratt&Whitney и российскими ПД-14. Начало серийных поставок МС-21 с импортным двигателем, по последним официальным данным, ожидается в 2022 году. Первым получателем самолета будет входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия".