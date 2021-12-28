"Если раньше говорили, что на курортах Краснодарского края существует летний, высокий и зимний сезоны, то сегодня курорты края стали круглогодичными. Более 16 млн отдыхающих побывали в Краснодарском крае в 2021 году, из них 40% приехали в межсезонье. Это говорит о том, что наши курорты готовы принимать гостей в межсезонье на высоком уровне, хотя еще три года назад в зимний период гостиницы просто закрывались", — сказал Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 24" .

На Кубани разрабатывают новые формы отдыха для туристов — развиваются познавательный, оздоровительный, винный, сельский туризм, открываются зимние пляжи.

Кроме этого, развивается система "все включено", чтобы отечественные курорты могли соперничать с заграничными и предоставлять качественные услуги туристам.

"С 1 января 2022 года в крае стартует работа по стандарту "все включено", уже 80 гостиниц, отелей и санаториев готовы реализовывать этот проект. Будет определен перечень обязательных услуг, которые должны предоставлять туристу, если заведение заявляет о стандарте", — уточнил губернатор.

В предстоящие новогодние праздники Краснодарский край планируют посетить порядка 385 тысяч гостей. Их готовы принять 1,7 тыс. различных объектов размещения.

Ранее сообщалось, что в 2019 году, до пандемии, курорты Краснодарского края приняли около 17 млн туристов.