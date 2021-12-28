"Реконструкция проспекта Ленина — один из крупнейших проектов по обновлению курортной инфраструктуры в Кисловодске. По итогам прошедшей на Ставрополье встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и губернатора Владимира Владимирова около полумиллиарда рублей из федерального бюджета были направлены в текущем году для ускоренного завершения работ. Сегодня строительная готовность составляет около 100%", — говорится в сообщении.

На проспекте создана современная прогулочная территория длиной свыше 1,6 километра — с классическими и каскадными фонтанами и ротондами. В ходе строительства проведена модернизация и частичный перенос проходящих под проспектом инженерных коммуникаций.

"Мы видим, как изменился целый большой квартал, появился прогулочный пешеходный маршрут. Это правильная философия для курортного города", — привела пресс-служба слова Матвиенко.

Она подчеркнула, что развитие Кисловодска должно и впредь продолжаться комплексно: в интересах и отдыхающих, и местных жителей.

В ходе своей поездки Матвиенко также обсудила с губернатором и главой города текущие задачи по развитию социальной сферы города, одна из них — уменьшение нагрузки на образовательные учреждения. В 2024 году в Кисловодске планируется перейти к обучению в одну смену. Для этого предстоит достроить школу на 1 тыс. мест на улице Замковой, возвести две пристройки к действующим школам, а также построить новую школу на 600 мест, ее предстоит спроектировать. Кроме этого глава края сообщил о планах включения в программы ремонта семи действующих в Кисловодске школ.

"С каждым годом Кисловодск меняется в лучшую сторону. Будем продолжать такой большой командой делать его лучшим курортным городом Европы. Для этого у Кисловодска есть все основания", — отметила Матвиенко.