"Несмотря на ограничения в проведении массовых мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса, в городе Сочи праздничная атмосфера будет воссоздана в местах, приближенных к проживанию сочинцев. Продолжат работу передвижные новогодние театрализованные бригады. Во всех учреждениях культуры курорта подготовлена праздничная программа, чтобы сочинцы смогли ощутить волшебство Нового года и Рождества", — сказала журналистам заместитель главы города Сочи Елена Канюк во вторник.

Она отметила, что на новогодних каникулах на курорте пройдут выставки декоративно-прикладного творчества, новогодние концерты, кинопоказы и театрализованные представления с загрузкой не более 50% от вместимости залов с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

"Всего в Сочи в офлайн и онлайн режимах пройдут более 130 мероприятий", — подчеркнула вице-мэр.

По ее словам, новогодняя программа подготовлена на YouTube канале "НЕреальНо культурно" и в эфире телеканала "Сочи 24", где состоится премьера новогоднего фильма-приключения "Трое из Сочи Соло" с участием творческих коллективов города Сочи.

"Зрители смогут увидеть цикл телевизионных концертов, подготовленных профессиональными и любительскими артистами города Сочи, работающих в разных направлениях, а также телевизионную версию спектакля-сказки о приключениях веселых Снеговиков, подготовленного актерами театра кукол "Саквояж" Романа Соколовского", — рассказал Канюк.

В Зимнем театре пройдут балет "Щелкунчик" Юрия Григоровича, спектакли московского театра им. Вахтангова "Снежная королева" и "Ночь перед Рождеством" Краснодарского краевого театра кукол, В Зале органной и камерной музыки в новогодние каникулы состоятся концерты из цикла "От Рождества к Рождеству". Сочинская камерная филармония подготовила цикл концертов классической музыки "Сочинские зимние сезоны" в историческом здании морского вокзала.

В Новом театре Сочи пройдут постановки "Любовь к трем апельсинам" и "Принцесса на горошине". Ждут зрителей постоянные экспозиции Сочинского Художественного музея, дома-музея Николая Островского и Музея истории города-курорта Сочи.

"На площади Флага рядом с главной новогодней елкой установят интерактивный экран, который свяжет сочинцев и гостей курорта с жителями других городов в режиме оn-line. Свои новогодние афиши подготовили крупнейшие учреждения культуры Сочи", — добавила заммэра.

Праздничное настроение в новогоднюю ночь создадут залпы фейерверков, которые можно будет наблюдать во всех районах Большого Сочи, в том числе и в горном кластере.