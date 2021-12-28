"В период с 31 декабря по 9 января в государственных музеях Московской области запланировано проведение более 70 программ", — говорится в сообщении.

Так, государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" подготовил квест и новогодние мастер-классы для детей и взрослых. Кроме того, в праздники можно будет посетить выставку "Азбука шедевра", на которой собрано более 100 лучших картин из 30 региональных музеев России.

Музей-усадьба Ф.М. Достоевского "Даровое" приглашает посетителей прогуляться и послушать рассказ о новогодних традициях в семье Достоевского, посетить новую экспозицию в отреставрированном усадебном доме.

Музей П.И. Чайковского подготовил интерактивную программу "Новогодняя одиссея Чайковского", благодаря которой можно познакомиться с традициями празднования Рождества и Нового года в России и странах, которые посетил П.И. Чайковский.

О традиции празднования Рождества в доме Чеховых посетители смогут узнать в музее Чехова "Мелихово". Также гостей ждут новогодние спектакли.

Интерактивные праздничные программы подготовили также Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, Серпуховский историко-художественный музей, а также Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.

Всего на территории региона 13 государственных музеев.

Минкультуры Подмосковья отмечает, что все мероприятия пройдут с учетом требований, рекомендованных Роспотребнадзором.