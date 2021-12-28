"Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма "омикрон", безусловно, возрастают, и мы можем ждать ухудшения эпидситуации после выходных дней", — сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

По словам Поповой, Роспотребнадзор на время праздников перейдет на усиленный режим работы, для бесперебойного проведения исследований уже закуплены все необходимые материалы. В то же время необходимо продолжать соблюдать меры эпидемической защиты — их эффективность против варианта "омикрон" не изменилась.

"Нашими учеными в "Векторе" изучается штамм вируса, который у них есть. На сегодняшний день показано, что устойчивость его в окружающей среде и чувствительность к дезинфектантам не изменилась, поэтому все меры, которые мы предпринимаем, эффективны", — подчеркнула Попова.

При этом российские медики в ходе собственных исследований уже подтвердили более высокую трансмиссивность штамма по сравнению с предыдущими вариантами, добавила она.