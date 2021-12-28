"Активно путешествующие люди сейчас — это прошедшие вакцинацию. Пандемия по-прежнему является вызовом, создает сложности при путешествиях, но они не являются критичными. Пандемия нам диктует общие условия. Такие условия работы, какие они есть. Это не раз оценивалось, не раз обсуждалось. Я не буду давать дополнительных оценок", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, как введение QR-кодов отразится на туристическом потоке в Петербурге.

QR-коды для посетителей общепита и непродовольственных магазинов начнут действовать в Петербурге со 2 января.

В рамках совместного с властями Москвы проекта "Два города — миллион впечатлений" в Петербурге разработали новые зимние маршруты по современному и классическому городу, сообщил Корнеев. Один из маршрутов начинается на Дворцовой площади, проходит через Александровский сад рядом с Адмиралтейством, Манеж, Конногвардейский переулок, Военно-морской музей, Новую Голландию, старую и новую сцены Мариинского театра, набережную Крюкова канала и заканчивается в Никольских рядах.

"Мы с нашими коллегами сделали новую новогоднюю подсветку. Это по сути новое прочтение классического Петербурга, его исторического района, в частности Коломны, где находится Новая Голландия, Никольские ряды", — отметил Корнеев.

Разработаны зимние экологические маршруты, в частности на Комаровский берег. Появились точки для селфи — районы "Лахта центра", "Газпром Арены", ЗСД. " Это очень нравится. Это новое восприятие города в фотографиях", — сказал чиновник. По его словам, каждый четвертый турист в Петербурге (27,4%) — из Москвы.

Корнеев отметил, что уже начала формироваться и маршрутная сеть из локаций на Северо-Западе: Великий Новгород, Псков, Карелия, Выборг, Гатчина, Старая Ладога, Тихвин ("Серебряное ожерелье России").

Власти Москвы и Петербурга в рамках совместного проекта создали сезонное предложение, сообщила председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева. "Мы с коллегами решили создать специальный продукт — "Новогодняя шкатулка", которая позволит открыть для себя Москву и Санкт-Петербург для гостей с абсолютно разными интересами. Там есть предложения и для гастрономических туристов, и для туристов, которые путешествуют с детьми, и для тех, кто хочет открыть для себя Москву и Санкт-Петербург с целью, например, формирования нового гардероба. Москва предоставляет в одном из туристических пакетов шоппинг со стилистом в ЦУМе", — рассказала чиновник.

Она отметила, что, по данным 2019 года, большинству туристов (70%), которые приезжали в Москву в допандемийный период, — от 25 до 37 лет.

Проничева сообщила, что в рамках проекта "Два города — миллион впечатлений" создано 20 туристических продуктов для внутреннего рынка и семь — для международного рынка. "Россия будет конкурентной, как только у нас откроются границы", — отметила чиновник.

В середине декабря проект "Два города — миллион впечатлений" получил специальный приз в рамках премии World Travel Awards-2021 за продвижение внутреннего туризма.