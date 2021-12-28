Пальмира, Сирия

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"Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года", — сказал Мизинцев во вторник на презентации проекта.

Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" с участием Министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН, а также других научных организаций.

"Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения", — отметил Мизинцев.

По его словам, в рамках проекта ЦСА уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия.

"Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ", — сказал Мизинцев.

При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России.