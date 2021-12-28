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"Особое внимание в совместной работе уделяется воссозданию объектов, представляющих историческую и культурную ценность. Так, в ходе совместного заседания штабов инициирован грандиозный исторический проект международного масштаба по реставрации Триумфальной арки Пальмиры, взорванной террористами осенью 2015 года, практическая реализация которого начинается с 2022 года", — сказал Мизинцев во вторник на презентации проекта.