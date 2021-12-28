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Проект реализуется под эгидой Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" с участием Министерства обороны РФ, Центра спасательной археологии (ЦСА) Института истории материальной культуры РАН, а также других научных организаций.
"Все работы проводятся с привлечением сирийских коллег и местного населения", — отметил Мизинцев.
По его словам, в рамках проекта ЦСА уже выполнены необходимые подготовительные мероприятия.
"Проведена работа по технической оценке состояния разрушенных элементов арки, выполнены необходимые геологические изыскания, определены объем, состав сил и средств для предстоящих работ", — сказал Мизинцев.
При этом он отметил, что авиационные перевозки, транспортное обеспечение, а также ряд логистических и охранных мероприятий в рамках проекта выполняются силами Минобороны России.