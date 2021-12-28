Согласно результатам исследования, поступившим во вторник в "Интерфакс", российские женщины данную инициативы критикуют больше, чем мужчины — 59% и 44% респондентов соответственно.

Среди основных аргументов противников данной инициативы довод о том, что не следует менять сложившиеся устои, к длинным новогодним каникулам давно привыкли и дети, и родители.

В свою очередь, более трети россиян (38%) сочли интересной эту инициативу, наибольший интерес к ней проявили респонденты в возрасте до 34 лет (44%), отмечают в SuperJob.ru.

Сторонники данной идеи обосновывают свои позицию тем, что с их точки зрения не всегда есть желание отдыхать зимой, а нынешней продолжительности летнего отдыха им не хватает.

Опрос был проведён 28 декабря 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 397 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.