"В консолидированный бюджет Краснодарского края туристическими отраслевыми организациями Сочи перечислено 5,7 млрд рублей, что в 1,8 раза выше прошлогоднего показателя. В структуре отраслевых доходов краевого бюджета доля курорта составила 67,8%. В бюджет Сочи за отчетный период перечислено 1,2 млрд рублей с превышением планового показателя на 23%", — сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина журналистам во вторник.

Она отметила, что с учетом наметившейся динамики турпотока по итогам года планируется принять порядка 6,9 млн гостей, что на 4,6% превышает показатель 2019 года и на 23,5% — показатель 2020 года.

"В 2021 году на прием гостей курорта в период высокого сезона работало более 2,8 тыс. объектов размещения общей емкостью около 86 тыс. номеров, а также 5 объектов детского оздоровительного отдыха. За последний год на территории Сочи открылось 47 новых объектов размещения", — подчеркнула Батяйкина.

По ее словам, в туротрасли на постоянной основе трудоустроено порядка 35 тыс. человек.

Батяйкина сообщила также, что в настоящее время в регионе ведется работа по подготовке к летнему курортному сезону 2022 года, с этой целью зарегистрирована Автономная некоммерческая организация "Агентство по развитию туризма в городе Сочи". Первым проектом агентства, по ее словам, стало создание и продвижение официального туристского портала города Visit-Sochi.com, мобильной версии сайта и мобильного приложения.

Кроме того, добавила глава департамента, ведется формирование плана участия в туристических выставках и презентациях на 2022 год. "В случае благоприятной эпидемиологической обстановки планируется участие в одной из крупнейших выставок Средиземноморского региона в Израиле в феврале 2022 года. Весной запланировано участие в двух крупнейших российских выставках — MITT и Интурмаркет", — уточнила Батяйкина.