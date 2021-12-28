«Спрос на гастрономические туры в Москву после появления ресторанов Michelin увеличился существенно. Нас очень порадовало, что возникло большое количество запросов на поездку в Москву в поисковых системах со стороны иностранных потенциальных гостей. Выросло число запросов со стороны гостей из арабских стран в связи с новыми гастрономическими точками, которые хочется посетить и включить в свой список достопримечательностей», — рассказала она на пресс-конференции во вторник.

Проничева добавила, что туристы приезжают в город с абсолютно разными целями.

«Если говорить о причинах приехать в Москву, сложно подвести это к одному или двум направлениям. Приезжают и деловые туристы, и те гости, которые планируют посмотреть достопримечательности, с гастрономическими целями, с целями шопинга. Мы изучаем профиль туриста, смотрим основные цели прибытия, но говорить о лидирующей цели было бы неправильно. Даже деловые туристы, которые составляют большую часть турпотока, являются еще и гастрономическими туристами, планируют посещение музеев, театров», — подчеркнула она.

По ее словам, средний возраст приезжающих в Москву туристов снижается. В 2019 году 70% путешествующих в город гостей составляли люди от 25 до 37 лет.

«По результатам 9 месяцев 2021 года Москву посетило более 15 млн человек, что говорит не о полном восстановлении, но о восстановлении спроса и вообще открытии туризма внутреннего в стране. Из этих 15 млн большая часть – это туристы внутренне, но если смотреть цифры допандемийного 2019 года, мы можем сказать, что поток туристов был тогда 19 млн. То есть это уже не такой разрыв, который бы вызывал у нас опасения по поводу турпотоков. Мы надеемся, что, подведя итоги в январе 2021 года мы все обрадуемся частичному восстановлению туристического потока», — рассказала глава Мостуризма.

Гид Michelin ("Красный гид") — наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1990 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin — от одной до трех. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения ресторана. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. Три звезды — наивысшее признание, их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально поехать в тот или иной город.

В Москве в октябре 2021 года гид присвоил двум ресторанам по две звезды и семи – по одной звезде. Всего в путеводитель вошли 69 ресторанов столицы. 15 были отмечены знаком BIB Gourmand как предоставляющие «хорошую еду за приемлемые деньги».