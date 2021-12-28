"Нам тоже очень хочется надеяться (на завершение пандемии — ИФ). Но пока мы такими надеждами себя не тешим. Пока мы готовимся к тому, что мы должны противодействовать распространению и защищать людей, иммунизируя их от нового варианта", — сказала Попова во вторник на встрече руководителей государств-членов СНГ.

Так глава Роспотребнадзора ответила на вопрос президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, наблюдается ли "затухание" пандемии коронавируса из-за более легкого течения заболевания при штамме "омикрон".

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, и уже выявлен почти в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", все россияне болеют им не тяжело, постепенно выписываясь из стационаров, сообщила ранее глава Роспотребнадзора.