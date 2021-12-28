В то же время, отмечается, что организация экскурсий в Питомник редких видов журавлей зависит от погодных условий.

"В зимнее время при температуре -5 градусов журавлей выпускают на прогулку только в безветренную погоду с 9 до 14 часов. Во время сильного ветра, снегопада и при температуре ниже -10 градусов журавлей в уличные вольеры не выпускают", — отмечает пресс-служба.

В связи с проведением противоэпидемических мероприятий по коронавирусной инфекции сотрудники заповедника и посетители должны носить средства защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

Питомник редких видов журавлей был организован в составе научного отдела Окского государственного заповедника 24 марта 1979 года. В питомнике представлены все семь видов журавлей России: серый журавль, стерх, красавка, японский, даурский, канадский и черный.