"Это будет ураган коронавирусных инфекций невиданных для Израиля масштабов", — предупредил премьер, слова которого приводит The Jerusalem Post.
Премьер-министр предположил, что в ближайшее время правительство может одобрить меры, которые позволят гражданам, контактировавшим с больными COVID-19, но получившим обе дозы вакцины, находиться на карантине только до того момента, пока они не сдадут отрицательный тест на коронавирус, даже если у больного был выявлен именно "омикрон". После выхода с карантина такие люди в течение 10 дней не смогут посещать массовые мероприятия или места, в которых находятся люди из групп риска, например, дома престарелых. До этого момента вакцинированным гражданам Израиля надо было уходить на самоизоляцию только в том случае, если они контактировали с людьми, заразившимися штаммом "омикрон".
Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщило о почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие сутки. Это наивысшее число заражений за день с сентября.
На данный момент около 70% населения получили как минимум одну дозу вакцины и 45% получили три дозы.
За весь период пандемии в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 8,2 тыс. смертей от заболевания.