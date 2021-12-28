В ноябре 2019 года авиакомпания перевезла 111,303 тыс. человек. Таким образом, в ноябре текущего года перевозка пассажиров по сравнению с показателем "доковидного" ноября 2019 года выросла в 1,5 раза.

Пассажирооборот в ноябре 2021 года составил 235,308 млн пассажиро-километров, что на 39,6% больше, чем в прошлом году, и в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Загрузка кресел увеличилась на 4,4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с 2020 годом, но сократилась на 1,9 п.п. по сравнению с ноябрем 2019 года и составила 83,7%.

В январе-ноябре 2021 года авиакомпания "Азимут" перевезла 1,021 млн человек (рост к аналогичному периоду 2020 года и к 2019 году — в 1,7 раза).

Пассажирооборот авиакомпании "Азимут" в январе-ноябре 2021 года достиг 2,74 млрд пассажиро-километров, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и в 1,8 раза — по сравнению с январем-ноябрем 2019 года. Загрузка кресел в текущем году составила 85,9%, что на 10 п.п. больше, чем годом ранее, но на 0,6 п.п. меньше, чем в 2019 году.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек (снижение на 2% относительно 2019 года), став по этому показателю 11-й среди авиакомпаний РФ. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить пассажиропоток до 1,9 млн человек.