"За всю историю музея это самый удачный и рекордный год, если говорить о его посетителях. По итогам пандемийного 2021 года у нас побывало более 1,3 млн человек", — сказал Буданов.

Именно столько было куплено билетов на различные объекты музея. "И здесь надо отметить, что поток гостей у нас был серьезно ограничен из-за строгостей по коронавирусу, которые не позволяли нам проводить такие массовые и популярные народные гуляния, как День селедки, Праздник Длинной колбасы и другие", — отметил представитель музея.

По его словам, ранее самое большое количество посетителей музея было зарегистрировано в 2019 году — порядка 700 тыс. человек. Первый год пандемии, 2020, стал менее удачным, тогда было принято 660 тыс. посетителей.

В настоящее время заметный рост посещений в ММО объясняют возросшим интересом российских туристов к Калининграду и области на фоне пандемии, активной рекламной компанией музея, а также расширением числа площадок показа, постоянным обновлением и появлением новых экспозиций.

В минувшем году первых посетителей принял старинный маяк в поселке Заливино на берегу Куршского залива, пространство "Гаражи" на территории "Янтарной мануфактуры", плавучий маяк "Ирбенский", на котором полностью завершена реновация, рассказал Буданов.

"При этом самым посещаемым нашим объектом является подводная лодка 641 проекта Б-413, которая намного опережает другие площадки. Однако интересны посетителям и научно-исследовательское судно "Витязь", Фридрихсбургская крепость, Королевские ворота, аквариумы главного корпуса. У нас каждый гость может найти для себя интересное в различных областях, связанным с океанами, морскими исследованиями, историей", — добавил замдиректора.

В текущем году ММО будет и дальше активно развивать и обновлять свои экспозиции.

Так, специалистам предстоит создать новое музейное пространство на научно-исследовательском судне "Космонавт Виктор Пацаев". Оно является последним кораблем "Звездной флотилии", которая работала на космическую программу СССР и России.

Также будут продолжены работы на Янтарной мануфактуре, где морская тематика получит яркое и необычное развитие, заключил Буданов.