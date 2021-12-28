"Ограничения продолжают действовать", — говорится в сообщении.

Срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов с момента получения результата. Требование о наличии отрицательного ПЦР-теста не распространяется на получателей соцуслуг при посещении организаций соцобслуживания, имеющих противопоказания к вакцинации.

Срок действия решений о признании граждан нуждающимися в соцобслуживании и индивидуальных программах предоставления соцуслуг продлевается до 31 марта 2022 года без подтверждающих документов, добавляется в сообщении.

Как сообщалось, в регионе действует комплекс ограничений. В частности, жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. Прибывающим в регион необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Исключение — проживающие на территории региона, несовершеннолетние, вакцинированные или переболевшие коронавирусом не более полугода назад.

При выходе на работу из отпуска или командировки длительностью более пяти дней, работнику необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест. Это не касается привитых и перенесших COVID-19 не более полугода назад.

Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00. Кроме этого, залы предприятий общепита и учреждений культуры должны быть заполнены на 50%.

При посещении ночных клубов, детских центров, предприятий общепита, фитнес-центров, салонов красоты, кинотеатров, театров, организаций соцобслуживания, учреждений культуры, молодёжной политики и туризма, объектов спорта независимо от их формы собственности и цели визита нужно предъявить QR-код. Непривитые и неболевшие COVID-19 для посещения досуговых заведений в дополнение к отрицательному результату ПЦР-теста должны предъявить медицинский документ о противопоказаниях к вакцинации.