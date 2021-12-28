"Аэрофлот" получил допуски к регулярным полетам на испанские острова Гран-Канария (по 14 раз в неделю; до этого допуск был только у S7) и Ибица (7 р/н, допуски есть у S7 и "Уральских авиалиний"). Также компания добилась увеличения разрешенной частоты полетов с 7 до 14 раз в неделю на Тенерифе и в Аликанте (допуски также есть у S7) и допуска к чартерным рейсам Москва — Севилья в марте-октябре следующего года.

Помимо этого, "Аэрофлот" получил дополнительные частоты по маршруту Москва — Пунта-Кана (Доминикана, сможет летать туда до 7 раз в неделю) и допуск к одному регулярному рейсу из столицы в южнокорейский Пусан.

У "Победы" теперь есть допуск к семи регулярным рейсам в неделю в Виторию (сейчас у российских авиакомпаний нет допусков по этому направлению), однако в допусках в Бильбао, Валенсию и Аликанте ей было отказано. Вместе с тем "Победа" получила допуски к рейсам в города Италии: в текущем зимнем расписании она сможет летать в итальянские Тревизо, Римини (по 3 р/н) и Бергамо (по 21 р/н). Эти рейсы планируется выполнять по соглашению с итальянской авиакомпанией Blue Panorama.