«С учетом наметившейся динамики турпотока по итогам года планируется принять порядка 6,9 миллионов гостей, что на 4,6% превышает показатель 2019 года и на 23,5% превышает показатель 2020 года», — говорится в сообщении.

Как отмечают в администрации Сочи, в 2021 году гостей принимали более 2,8 тыс. отелей общей емкостью около 86 тысяч номеров, а также 5 объектов детского оздоровительного отдыха. За последний год на территории Сочи открылось 47 новых объектов размещения. В отрасли на постоянной основе трудоустроено около 35 тыс. человек.

«В консолидированный бюджет Краснодарского края отраслевыми организациями Сочи перечислено 5,7 миллиарда рублей, что в 1,8 раз выше прошлогоднего показателя. В структуре отраслевых доходов краевого бюджета доля курорта составила 67,8%. В бюджет Сочи за отчетный период перечислено 1,2 миллиарда рублей с превышением планового показателя на 23%, – цитирует пресс-служба городской администрации директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлану Батяйкину.

Она добавила, что сейчас курорт готовится к летнему курортному сезону 2022 года. Для продвижения города Сочи как туристического направления зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию туризма в городе Сочи». Первым проектом агентства стало создание и продвижение официального туристского портала города Visit-Sochi.com, мобильной версии сайта и мобильного приложения.