"В эти дни в ресторанах и кафе города появится специальное пельменное меню. Заявку на участие в акции уже подали более десяти заведений общепита", — сказал сотрудник департамента.

По его словам, посетители смогут попробовать пельмени с самой разной начинкой — мясной, рыбной, овощной.

"Кроме того, в Рождество, 7 января, на Базарной площади пройдет гастрономический фестиваль. Тоболяки и гости города смогут поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и розыгрышах, попробовать пельмени, их будут варить тут же, на печи в чанах", — рассказал собеседник агентства.

Ожидается, что кафе и рестораны, которые примут участие в празднике, сварят более 10 тыс. пельменей.

На Базарной площади в этот день развернется также ярмарка, где местные производители представят различные виды пельменей и другую продукцию.