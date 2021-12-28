"Уже на сегодняшний день три курорта под нашим управлением ("Архыз", "Эльбрус" и "Ведучи" — ИФ), с начала года посетили больше миллиона туристов. Рост по сравнению с прошлым годом составил почти 70%, с 2019 — 77%", — сказал Тимижев.

По его словам, среди приоритетов дальнейшего развития горных курортов — строительство новых объектов и повышение эффективности управления уже созданными. "Речь, прежде всего, о диджитализации — повышении количества онлайн-услуг, введении более гибких тарифов, единого ски-пасса на все курорты", — отметил глава компании.

При этом он подчеркнул, что в этом году удалось вернуться к допандемийному темпу строительства.

"Мы вернулись к допандемийному темпу строительства. Открыли новую канатную дорогу на Северном склоне Архыза — она доставляет на рекордную для курорта высоту — 2 тыс. 840 метров над уровнем моря. Также открыли долгожданный променад, соединяющий туристические деревни Романтик и Лунная Поляна", — рассказал Тимижев.

Он добавил, что в следующем году грядет большая модернизация курорта "Эльбрус". "Здесь (на курорте "Эльбрус" — ИФ) будем строить в новом году две канатные дороги. Создадим дополнительную высокогорную зону катания, со временем она обрастет сервисами, своей инфраструктурой. Уже сегодня на всех станциях Эльбруса проведен бесплатный вай-фай", — отметил Тимижев.

В ближайшие три года будет проводиться благоустройство территории поляны Азау курорта "Эльбрус".

"Поляна Азау должна соответствовать курорту международного уровня. Уже в этом сезоне появились две новые бесплатные парковки на 1000 мест, первый лифт для людей с ограниченными возможностями. Строить новый сервис-центр, рыночную площадь на поляне Азау начнем сразу по окончании горнолыжного сезона. После добавим освещение, озеленим территорию", — рассказал собеседник агентства.

К большому строительству готовятся курорты "Ведучи" и "Мамисон". На "Ведучи" продолжается создание инфраструктуры, а на "Мамисоне" планируется построить две канатные дороги до высоты 2900 метров, 20 км горнолыжных трасс.