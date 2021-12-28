Как сообщалось, за 11 месяцев прошлого года аэропорт обслужил 32 тыс. 587 человек. Таким образом, в текущем году показатель вырос в 2 раза. По сравнению с январем-ноябрем 2019 года, когда услугами аэропорта воспользовалось 35 тыс. 970 пассажиров, рост составил 1,8 раза.

В прошлом месяце через аэропорт было перевезено 2 тыс. 363 человек (рост в 1,2 раза). Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. В настоящее время перевозчиками являются авиакомпании "Руслайн" и Smartavia (ранее — "Нордавиа"). Оператор — ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.