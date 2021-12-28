В распространенном сообщении CDC говорится, что после карантинного срока эти люди обязаны в течение пяти дней носить маски в присутствии других людей.

Кроме того, пятидневный карантин рекомендован тем, кто контактировал с заболевшими, при условии, что сами они не вакцинированы от коронавируса или же после прививки прошло более шести месяцев. Для вакцинированных одноразовым препаратом Johnson & Johnson и не сделавшим бустерный укол, этот срок сокращается до двух месяцев.

"Обновленные рекомендации CDC по изоляции и карантину уравновешивают то, что мы знаем о распространении вируса и защите, обеспечиваемой вакцинацией и бустерными дозами", — говорится в заявлении директора CDC Рошель Валенски.

Медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил телеканалу CNN, что сокращение карантинного срока позволит людям с отсутствием симптомов заболевания коронавируса вернуться на работу или в школу с надлежащими мерами предосторожности.

Президент Джо Байден указал на необходимость решения проблемы c нехваткой тестов на COVID-19 в условиях быстрого распространения в стране варианта "омикрон".

"Мы видели, как тяжело некоторым людям было пройти тест в минувшие выходные. Понятно, что нам предстоит еще много работы", — сказал Байден в беседе с группой реагирования администрации на COVID-19 и губернаторами штатов.

На минувшей неделе CDC сообщили, что случаи заражения "омикроном" составляли 73,2% от всех случаев COVID-19. В некоторых районах восточного побережья страны этот показатель достиг 90%.