Так, в понедельник было выявлено более 26 тыс. случаев заражения, тогда как в ноябре эта цифра не превышала ежедневно в среднем 20 тыс.

В настоящее время, как сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, более 10% случаев заболевания COVID-19 в Турции вызваны "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.

На прошлой неделе разработанная в Турции вакцина против COVID-19 Turkovac получила разрешение турецких властей на экстренное применение.

В Турции уже введены более 129 млн доз вакцин Sinovac и Pfizer.