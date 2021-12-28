По его словам, такие меры необходимы из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон".

"На нас обрушивается пятая волна (пандемии — ИФ), вызванная "омикроном", — сказал Рютте.

Локдаун продлится до 14 января. Будут закрыты бары, рестораны и магазины, которые не торгуют необходимыми для жизни товарами, спортивные залы, парикмахерские, кинозалы и театры, парки аттракционов.

Кроме того, строго ограничиваются социальные контакты: нидерландцы могут одновременно принять не более двух посетителей, на открытом воздухе могут встретиться максимум четыре человека. В качестве исключения в дни западного Рождества 24, 25 и 26 декабря можно было пригласить к себе до четырех гостей.

В Нидерландах более 70% населения полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции. В пятницу, 24 декабря, в стране выявили 15 тыс. новых случаев заражения.

Среди новых случаев заражения коронавирусом доля "омикрона" удваивается каждые два-три дня. В Амстердаме среди зараженных уже 25% приходится на новый штамм.

"Омикрон", как считают специалисты, более заразен, чем предыдущие штаммы. При этом, по предварительным данным, он, вероятно, реже приводит к осложнениям. Медики опасаются, что существующие вакцины менее эффективны против "омикрона", чем против его "предшественников".