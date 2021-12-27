"Пик перевозок — с 24 декабря по 10 января, когда назначаются дополнительные поезда, когда меняется график пригородных поездов. В этом году дополнительно назначено 245 поездов дальнего следования", — сказал Глазков.

Он отметил, что также изменен график движения МЦК и МЦД.

В частности, в новогоднюю ночь МЦК будет работать круглосуточно, а МЦД — до 2:30. Также 7 января будет продлен режим работы МЦД, а МЦК будет работать в постоянном режиме.

Глава МЖД уточнил, что количество поездов было увеличено в том числе и для обеспечения социальной дистанции пассажиров в вагонах.

Также организовано семь туристических праздничных маршрутов, которые будут использоваться на паровозной тяге в пределах Московской железной дороги. Поезд Деда Мороза прибудет на полигон МЖД 4 января с посещением Тулы.