В Нижнем Новгороде праздничные мероприятия в статусе официальной "Новогодней столицы России — 2022" будут проходить до 9 января 2022 года.

С начала январских праздников на центральной пешеходной улице будут постоянно работать площадки с участием актеров.

Одна из главных локаций фестиваля — Нижегородская ярмарка. Рядом с ней открыты каток и резиденция Деда Мороза. На стадионе "Труд" 2-8 ноября будет проходить ледовое представление Ильи Авербуха "Щелкунчик". Закроет фестиваль 9 января шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

Кроме того, рождественская фиеста воздушных шаров пройдет в Нижнем Новгороде в начале января. Помимо разноцветных аэростатов нижегородцы смогут увидеть в небе оленью упряжку Деда Мороза. Также пройдут привязные подъемы.

В Самарской области установилась хорошая зимняя погода, и регион готов удивить разнообразием туристических возможностей самого изощренного туриста.

В новогодние и рождественские каникулы в Самаре царит праздничная атмосфера — все украшено иллюминацией и световыми фигурами, на улицах и в парках звучит музыка, работают катки и другие зимние развлечения. Главным местом встречи Нового года является площадь имени Куйбышева, где открыта "Усадьба самарского Деда Мороза". Рядом с городом функционирует горнолыжный комплекс "Сок" с восемью трассами разной сложности.

Любители активного отдыха на льду на Жигулевском море могут заняться сноукайтингом и зимним виндсерфингом. В спортивном клубе "Сила Ветра" любой желающий сможет обучиться зимним видам парусного спорта.

Любителям зимних приключений, ищущим драйва, за городом устраивают прогулки на собачьих упряжках.

Кроме того, в текущем году настоящем трендом стало строительство глэмпингов и кемпингов. В Самарской области на праздники будет открыто девять таких объектов. Например, круглогодичный глэмпинг на территории села Ширяево у подножья Жигулевских гор.

В Саратовской области на каникулы туристов ждут шесть горнолыжных комплексов, турбазы, санатории, гостиницы, охотничьи хозяйства. Кроме этого можно посетить 115 прудов для зимней рыбалки, 44 конных клуба и объекты сельского тризма. Одновременно они могут принять около 30 тыс. отдыхающих.

Традиционно самыми востребованными в новогодние каникулы являются горнолыжные курорты. Ежегодно их посещают более 150 тыс. человек. Также в регионе расположен уникальный комплекс "Хвалынские термы" с открытым теплым бассейном с родниковой водой.

Туроператоры в Пермском крае предлагают жителям и гостям региона различные виды активного, познавательного и гастрономического туризма в новогодние каникулы.

Так, жители смогут побывать на осетровой ферме в Добрянке, где им расскажут о разведении рыбы, а также предложат бутерброд с черной икрой и копченой осетриной с бокалом шампанского.

Для тех, кто желает приобщиться к коми-пермяцкому фольклору и национальной кухне, туроператоры подготовили поездку в Кудымкар. Путешественники посетят спектакль "Зарни Инь. Золотая баба", а затем отобедают в ресторане национальной кухни с дегустацией хмельного напитка "Сур".

В купеческом Кунгуре предлагается посмотреть на архитектуру старинных зданий, посетить Кунгурскую ледяную пещеру и Белогорский монастырь.

Любителей активного отдыха ждут в Губахе — там можно покататься на лыжах или сноуборде.

Рядом с Губахой можно посетить природный парк "Каменный город", а в поселке Загубашка почувствовать себя на съемочной площадке возле декораций к фильму "Сердце Пармы", который выйдет на экраны кинотеатров в 2022 году.

Еще одно историческое место, которое называют "Жемчужиной Пермского края", — Чердынь. Город является одним из самых древних в регионе, рядом находятся поселки со старинной архитектурой: Вильгорт, Покча и Ныроб.

Казань на предстоящих новогодних каникулах сделает акцент на уличных мероприятиях. В дни новогодних праздников в районах столицы Татарстана пройдет 160 мероприятий на открытом воздухе. В парках Казани в новогодние дни организуют концерты и спектакли.

Для любителей активного отдыха в общественных пространствах уже работают пункты проката лыж и тюбингов, открываются катки.

Впервые в зимнее время будет доступна барбекю-зона на набережной озера Кабан.

5 января в Казани впервые запустят новогодний экскурсионный маршрут "Парковый рейс". Автобус проедет по главным достопримечательностям города.

В самом северном селе республики Кукнур находится владение марийского Деда Мороза — Й?шт? Кугыза. Паспорт с местной пропиской ему вручили в 2012 году, с тех пор он в зимние каникулы принимает гостей. На новогодних каникулах в 2022 году туристов ждет встреча с разными марийскими сказочными персонажами, хоровод, чаепитие и катание с горки.

Также будут организованы зимние экскурсии для туристов в Йошкар-Оле и Козьмодемьянске.

В Кировской области наибольшей популярностью для активного отдыха зимой традиционно пользуются туристический комплекс "Порошино" с колоритным Вятским воеводой, всесезонный парк развлечений "Юркин Парк" и развлекательная площадка "Заповедник Сказок" — резиденция Кикиморы Вятской. В гостях у Кикиморы гостей ждут экскурсии, конкурсы и интерактивная программа.

Также в регионе можно посетить сказочные владения Девицы Метелицы, здесь предложат туристам экскурсии и мастер-классы.

Кроме этого в регионе предлагаются сезонные экскурсии: "Зимнее путешествие к Береснятскому водопаду","Снегоступинг в окрестностях первого поселения Вятки", "Зимнее путешествие к скалам на реке Немде".

Природный парк "Серебряное копытце" предлагает зимние конные туры.

В Оренбургской области на праздниках предлагается заняться горнолыжным спортом, зимней рыбалкой и охотой.

Национальный парк "Бузулукский бор" является зеленой жемчужиной Оренбуржья. В зимнее время здесь работают базы отдыха, разработаны маршруты различной протяженности, проводятся экскурсии.

Для горнолыжного отдыха предлагается посетить курорт "Кувандык 365" и центр активного отдыха "Гребени". В последнем будет работать тюбинг-парк и каток. Еще один горнолыжный комплекс "Ташла" расположен на севере Тюльганского района. За красоту ландшафтов этот район называют "Оренбургской Швейцарией".

В то же время на праздники предлагается прогуляться и по историческому центру Оренбурга: посетить ледовый городок, покататься на коньках и тюбингах, попробовать горячие угощения и напитки.

В Удмуртию 2 и 6 января придут туристические поезда из Москвы. Пассажиры первого из них могут посетить обзорную экскурсию по Ижевску, отправиться в гастрономический тур в архитектурно-этнографический музей "Лудорвай", встретиться с "Бабушками из Бураново", познакомиться со старинным купеческим городом Сарапулом.

Пассажиры гастрономического поезда из Москвы 6 января в ходе тура в рамках проекта "Яркие выходные в Приволжье" также посетят обзорную экскурсию по Ижевску, "Лудорвай" и Сарапул. Их будут ждать дегустации, мастер-классы, национальные блюда. Планируется также трехдневный тур гастрономического поезда, который, помимо перечисленного, включает посещение города Воткинск.

Кроме этого из Ижевска 2 января стартует четырехдневная экскурсия через Казань, Нижний Новгород и Киров.

В Ульяновской области в рамках новогодних праздников запланировано порядка 3 тыс. мероприятий, но большинство из них пройдут онлайн.

В "прогулочном" формате будут работать 140 парков и скверов Ульяновской области.

Также на новогодних праздниках на центральной площади Ульяновска разместится выставка советских новогодних и рождественских открыток, а также новогодних рецептов, сообщает мэрия города.

С 1 по 9 января на Соборной площади будет работать новогодний кинозал под открытым небом в формате нон-стоп с 11:00 до 21:00.

На Аллее Нового Венца будет открыта резиденция Деда Мороза, где расположатся фотозона, выставки рождественских подарков и ёлочных украшений.