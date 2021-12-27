Она напомнила, что дворец был восстановлен первым среди европейских памятников после войны, в 1957 году.

"Но дворец пришел уже к таким серьезным проблемам — изношенность как моральная, так и техническая всех инженерных систем. Сегодня уже так нельзя жить — нельзя жить, имея проблемы с отоплением, температурно-влажностным режимом", — сказала Дементьева.

Она отметила, что наиболее проблематичная ситуация сложилась на втором этаже, так как век его "реставрационной долговечности подошел к своему пределу". Тем не менее, по ее словам, в 2022 году реставрационные работы во дворце не начнутся.

При этом музей надеется, что в следующем году удастся начать реставрацию ансамбля Краснодолинного павильона, чье состояние Дементьева назвала "самым вопиющим".

"(Он) просто руинирован, и это не следы военных преступлений, это то, до чего довело время. Его еще не касалась рука реставратора", — сказала Дементьева.

Речь идет об ансамбле, возведенном Чарльзом Камероном в 1799-1800-х годах, в составе четырех объектов: Краснодолинного павильона, павильона-руины, Краснодолинного каскада и бывшего Краснодолинного моста, взорванного немцами во время войны. По словам Дементьевой, мост и каскад придется воссоздавать заново.

"Остальное еще может быть предметом реставрации. Но если простоим еще лет пять, то о реставрации можно будет не говорить вообще. Это пойдет уже другой вид работ, намного ближе к воссозданию", — сказала директор ГМЗ. Проектная документация на реставрационные работы уже готова, но финансирование пока не выделено.

Из-за недавнего перехода музея из городского подчинения в федеральное там были приостановлены реставрационные работы на крупных объектах, но за 2021 год музею удалось создать серьезный задел по проектно-сметной документации будущей реставрации.

Кроме того, в 2021 году в Павловске занимались реставрацией музейных предметов, провели более 30 выставок, включая экспозицию в московском кремле "Франция и Россия. Десять веков вместе" и международную выставку в Милане "Гран Тур: мечта об Италии от Венеции до Помпеи".

"Эта выставка для нас не только престижна, она очень важна. Спасибо коллегам, которые все-таки рискнули. Я выезжала туда, в Италию, это было в прошлом месяце, так что открылись. Каждые 48 часов сдавали ПЦР-тесты", — уточнила Дементьева.

Кроме того, благодаря программе приграничного сотрудничества "Латвия — Россия" музей подготовил туристический маршрут — проект "630 Верст чувств", партнерами которого, помимо ГМЗ "Павловск", стали ГМЗ "Изборск", Алуксненская краевая дума и Латвийская ассоциация замков, дворцов и усадеб.

Маршрут пролегает от латвийской Краславы через Лузнавскую усадьбу, поместье Арендоле, Литене и город Алуксне на границе с Псковской областью, затем через Изборск и продолжается до Павловска. На российской стороне он затрагивает также усадьбу Демидовых в Никольском и усадьбу Курдюмова в деревне Калгановка Лужского района Ленинградской области.

"Нам не удалось его пройти полностью из-за эпидемиологических ограничений, дошли до Изборска, но по дороге сложили все замечательные точки притяжения, которые людям подарят эмоции и чувства. (...) Мы уже предложили этот маршрут нашему комитету по туризму", — сказала Дементьева.

Благодаря гранту в рамках проекта в Павловске удалось отреставрировать паромную переправу материковой части Центрального Розовопавильонного пруда, улучшить навигацию — поставить 78 указателей и три мультимедийных киоска в парке, а также создать велосипедный путеводитель по дворцово-парковому ансамблю, который зимой можно использовать и для лыжных прогулок.

В целом, по словам Дементьевой, пандемия серьезно ударила по экономическому положению музея-заповедника. По состоянию на 1 декабря 2021 года его посетили 1 млн 300 тысяч человек, что на 200 тысяч меньше, чем в доковидный 2019 год, хотя превышает показатель 2020 года. Однако если в 2019 году музей заработал 189,2 млн, то в 2021 году — только 132,5 млн рублей. Новые льготы — бесплатное посещение для детей до 16 лет, — связанные с федеральным переподчинением, тоже ударили по доходам Павловска, уточнила Дементьева.

"Произошло резкое снижение собственных доходов, которые в значительной части формируют и наши зарплаты, и если бы не субсидии министерства культуры, мы бы не достигли среднего уровня зарплат по нашему региону", — сообщила Дементьева, назвав финансовое положение музея-заповедника "не очень благополучным".

Она уточнила, что парк и музей будут открыты все каникулярные и праздничные дни, включая 1 января, на считая традиционного выходного дня в понедельник.