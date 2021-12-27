«Основные индикаторы – это турпоток, который по итогам года восстановится на 90% к показателям 2019 года. Следующий важнейший показатель – это рабочие места в туризме. Сегодня в отрасли работает 2,3 млн человек, в прошлом году этот показатель падал до 1,7 млн человек. Если говорить про доковидный 2019 год, то мы восстановим и этот показатель более чем на 90%, практически на 92%», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Догузова сообщила, что оборот туротрасли восстановился на 70% от доковидного объема, до 2,5 трлн рублей.