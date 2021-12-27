"Мы понимаем, что законы не регулируют тарифы, и все же обращаемся к агрегаторам: очень просим вас устанавливать адекватные цены и не поднимать стоимость поездок в канун Нового года и новогодних каникул", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что таксомоторные компании должны информировать пассажиров в случае повышения стоимости проезда. Информацию о тарифах необходимо размещать на передней панели в салоне такси.

Спрос на такси растет перед праздниками, поэтому цены на поездки могут повышаться. Пассажиры должны узнавать об этом заранее, отметили в ведомстве.