Из Санкт-Петербурга в обратном направлении беспересадочная группа вагонов (один купейный и два плацкартных вагона) начнет курсировать с 30 декабря.

Вагоны будут отправляться из Йошкар-Олы и Санкт-Петербурга через день. В пути следования предусмотрены, в частности, остановки: Арзамас, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Рыбинск, Бологое.

Как следует из данных, предоставляемых пассажирам на сайте "РЖД", беспересадочная группа вагонов на станции Арзамас отсоединяется от одного состава поезда и присоединяется к другому для дальнейшего следования по маршруту. Общее время в пути — чуть более 36 часов.

Как сообщалось, на отсутствие каких-либо ж/д маршрутов из столицы Марий Эл, кроме как в Москву, президенту Владимиру Путину пожаловалась журналистка из Йошкар-Ола во время его пресс-конференции в 24 декабря. Президент пообещал обсудить с "РЖД" возможность расширения маршрутов из республики.

В настоящее время Йошкар-Ола связана железнодорожным сообщением лишь с Москвой. Сообщение с городами Приволжского федерального округа — Нижним Новгородом и Самарой — доступно лишь автомобильным транспортом.