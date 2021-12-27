«Пандемия по-прежнему оказывает негативное влияние на туризм во всем мире и в целом темпы восстановления туризма в мире пока не очень большие. Особенно тяжело приходится тем странам, которые были зависимы от иностранных турпотоков. Если говорить про Россию, нам попроще, поэтому и темпы восстановления у нас более интенсивные, чем в большинстве стран мира. По итогам года мы покажем один из лучших результатов среди всех стран мира и станем одной из немногих стран, кто восстановит туротрасль в основных показателях среднем на 80% к уровню 2019 года. В первую очередь, за счет внутреннего туризма», — сказала она в интервью телеканалу «Россия-24»

По словам Догузовой, в 2019 общий оборот всей индустрии туризма составлял 3,7 трлн, а в 2020 году было огромное падение на 70%. «В этом году мы восстановим оборот отрасли до 2,5 трлн рублей. Это очень хороший показатель, и его удалось достичь благодаря двум факторам: огромное количество мер поддержки, запущенный нацпроект и внутренний туризм, который вытянул все эти показатели и частично смог заместить выпадающие доходы от иностранных туристов», — подчеркнула она.

Глава Ростуризма заметила, что российская туриндустрия недополучает из-за отсутствия иностранных туристов 1,2 трлн рублей – это те доходы, которые были в допандемийные годы. «Практически 11 млрд долларов в год к нам привозили иностранные туристы, и самые большие деньги у нас оставляли те иностранцы, которые приезжали с целью отдыха и досуга. Оборот отрасли и всей индустрии восстановить без запуска и перезапуска международного туризма невозможно», — сказала она.

Она также рассказала, из каких стран в Россию чаще всего приезжают иностранные туристы.

«Активнее всего к нам едет Ближний Восток – это все арабские страны, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн Саудовская Аравия, Эмираты. Потихоньку начала ехать Европа, Германия, с которой мы на взаимной основе восстановили регулярное авиасообщение. Но пандемия пока очень существенное влияние негативное оказывает на восстановление международного туризма. Поэтому пока держимся на внутреннем туризме, но для нас блок международного туризма очень важен в деньгах и доходах индустрии», — подчеркнула Догузова.