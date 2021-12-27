В сравнении с ноябрем 2020 года, когда авиаперевозки в РФ и мире были еще более существенно ограничены из-за COVID-19, чем сейчас, пассажирооборот вырос в 2 раза.

Пассажиропоток группы составил 3,6 млн человек (-17% к ноябрю-2019, +77% к ноябрю-2020), что соответствует опубликованным ранее оперативным данным Росавиации. На внутренних линиях в прошлом месяце перевезено 2,7 млн пассажиров (+10%, +46%), на международных — 930 тыс. (-51%, рост в 4,5 раза).

В ноябре авиакомпания "Россия" ввела в эксплуатацию четыре SSJ100 (два из них пришли из парка "Аэрофлота") и вывела один A320. Еще два A320 вывел "Аэрофлот". На конец месяца парк группы насчитывал 352 самолета.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ, объединяет одноименную компанию, работающую в премиальном ценовом сегменте, "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу".