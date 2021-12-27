"Кавминводы давно стали международным курортом. Суммарно, благодаря вложениям инвесторов из Азербайджана, номерной фонд санаториев увеличился уже на тысячу мест. В перспективе он станет ещё больше — третий санаторий возведут в Кисловодске", — заявил Владимиров журналистам.

Губернатор 24 декабря принял участие открытии в Железноводске санатория "Источник Железноводск", построенного за счет азербайджанских инвестиций.

"Санаторий "Источник Железноводск" рассчитанн на 480 мест. В церемонии открытия объекта приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, инвестор проекта Асабил Гасымов", — сообщила пресс-служба губернатора.

Санаторий оборудован современным медицинским и СПА-оборудованием. Здесь будут проводить лечение широкого спектра хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, органов опоры и движения, дыхания, нарушений обмена веществ и других. Предполагается применение классического и инновационного бальнео- и грязелечения. Разработана собственная программа реабилитации после перенесенного COVID-19.

"Мы получили не только новый современный санаторий, но и дополнительную крупную точку притяжения людей на Ставрополье. Такие объекты придают импульс развитию края и Кавказских Минеральных Вод. В этом году мы ожидаем около 27 млрд рублей инвестиций только в санаторно-курортную отрасль. К 2025 году планируем довести эту цифру до 40 млрд рублей в год", — заявил Владимиров.

Бюльбюльоглы, в свою очередь, отметил, что инвестиции, вкладываемые азербайджанскими компаниями в экономику России, свидетельствуют о высоком уровне доверия к РФ.

"Мы много лет прожили вместе и продолжаем оставаться добрыми соседями, развивать взаимоотношения не только на политическом, но и экономическом уровне. То, что азербайджанские инвесторы вкладывают деньги в российскую экономику, означает большое доверие к вашей стране и созданному здесь инвестклимату. Открытие нового санатория на Ставрополье — подтверждает это, является ещё одним шагом в развитии отношении России и Азербайджана", — сказал азербайджанский посол.