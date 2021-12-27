Отмечается, что на ее реализацию до 2030 года планируется направить 169,2 млрд рублей. Переформатирование документа проведено из-за перехода к новой системе управления госпрограммами.

Госпрограмма рассчитана на повышение уровня социально-экономического развития регионов СКФО, качества жизни населения округа, а также уровня туристической и инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа.

"Средства на ближайшие три года уже заложены в федеральном бюджете. В частности, на 2022 год запланировано 14,8 млрд рублей, на 2023 год — 15,5 млрд рублей, а на 2024 год — 13,8 млрд рублей", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Александра Новака, который курирует эту госпрограмму.

По его словам, среди основных показателей эффективности до 2030 года — создание 28 тыс. рабочих мест и рост среднего дохода населения макрорегиона почти на 40% по отношению к 2020 году.

В рамках госпрограммы в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 34 объекта, из которых одна общеобразовательная и одна хореографическая школы, четыре объекта дошкольного образования, а также два спортивных объекта.

Значительные средства будут выделены на проект создания туристического кластера. "Кавказ.РФ" в ближайшие три года завершит строительство 47 объектов на горнолыжных курортах в Чечне, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. Среди объектов — канатные дороги, инженерные объекты и горнолыжные трассы.

Текущая госпрограмма реализуется с 2013 года, за этот период общий объем бюджетных средств составил более 126 млрд рублей.