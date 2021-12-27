Праздничный фестиваль "Зимняя сказка" на территории музейного комплекса "Дорога памяти" рядом с парком "Патриот" будет открыт для посещения до 6 марта 2022 года.

Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей и русской тройке.

Также работает каток, площадь которого составляет 5,5 тыс. кв. метров.

По сравнению с прошлым годом, его площадь увеличилась почти в два раза. Он разделен на две зоны: взрослую и детскую. Каток будет работать ежедневно с 10 до 22 часов, кроме 31 декабря и 1 января.