"Жители и гости Подмосковья могут посетить уникальный передвижной музей "Поезд Победы" в парке "Патриот". Он будет работать до 16 января. Чтобы увидеть экспозицию, нужно заранее приобрести бесплатный электронный билет на сайте поездпобеды.рф", — говорится в сообщении.

Для посетителей старше 18 лет необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест. Сбор гостей начинается на станции стоянки "Поезда Победы" за 5-10 минут до начала сеанса.

"Поезд Победы" — масштабный исторический проект, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспонаты музея расположены в девяти вагонах, каждый из которых посвящен отдельному периоду 1940-х годов. В них установлено 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 140 мультимедийных поверхностей.

Поезд-музей начал свое путешествие в октябре 2020 года. За это время он побывал в 75 городах России и Белоруссии.