Организация оштрафована по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия) на 200 тыс. рублей, говорится в сообщении.

АО "Почта России" является правообладателем объекта "Товарный пакгауз (южный) Варшавского вокзала", который признан памятником культуры регионального значения.

Из материалов дела следует, что в марте специалисты комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) пришли к заключению о том, что пакгауз находится в неудовлетворительном техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В частности, полностью утрачена двускатная крыша и стоечно-балочная деревянная каркасная система, имеются следы пожара, частично разрушена кирпичная кладка наружных несущих стен, отсутствует остекление, на объекте имеются следы биопоражения, вандальные надписи, мусор и т.д.

Как сообщалось, в связи с этим в отношении АО "Почта России" было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1. ст.7.13 КоАП РФ и подано исковое заявление о понуждении в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить консервацию памятника (в том числе комплекс противоаварийных работ), а в течение 24 месяцев — разработать и согласовать с КГИОП проект реставрации.

Варшавский вокзал — историческое здание упразднённого железнодорожного вокзала для обслуживания пассажиров на начальной станции Петербурго-Варшавской железной дороги. В настоящее время — архитектурный памятник, реконструированный в торгово-развлекательный комплекс.

Вокзал построен в 1852-1853 годах по проекту архитектора Скаржинского для железной дороги от столицы до царской резиденции в Гатчине. Здание первоначально окружали платформы, перекрывавшиеся арочной конструкцией из металла и стекла.