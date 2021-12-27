Полеты в столицу Словении начнут выполняться с 22 января из аэропорта "Пулково" один раз в неделю по субботам, в столицу Хорватии — с 23 января по воскресеньям. На маршрутных линиях будут эксплуатироваться Airbus A320.

Согласно расписанию, в Любляну самолеты "России" будут вылетать из "Пулково" в 10:00 и прибывать в столицу Словении в 11:05, обратный рейс — в 12:05, прибытие — в 17:10 (время местное для аэропортов).

В Загреб вылеты планируются в 11:05, прибытие — в 12:15. Обратные рейсы будут отправляться в 13:15, приземлятся — в 17:55.

"Россия" — четвертая авиакомпания в РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами являются петербургское "Пулково", московское "Шереметьево".

"Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.