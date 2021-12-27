Согласно данным министерства, турпоток из России в ноябре на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года и на 120 тыс. больше, чем в допандемийном 2019 году. Общий иностранный турпоток в ноябре составил 1,76 млн.

Всего Турцию с января по ноябрь посетили 22,8 млн иностранных туристов, прирост по сравнению с прошлым годом составил почти 90%, но этот показатель ниже, чем до пандемии в 2019 году, на 71%.

Россия остается лидером среди стран, откуда приезжают в Турцию, доля россиян в иностранном турпотоке составляет почти 20%. На втором месте – Германия (2,89 млн туристов и 12,7% потока), на третьем – Украина (2 млн туристов и 8,85% потока). В то же время, показателей допандемийного 2019 года Россия пока не достигла, турпоток в Турцию за 11 месяцев был меньше на 34% (4,5 млн против 6,8 млн).

Чаще всего иностранные туристы в январе-ноябре путешествовали в Анталью (8,5 млн, доля 37,5%), Стамбул (7,9 млн, 35%), провинции Эдирне (2,27 млн, 9,9%), Мугла (1млн, 4,5%) и Измир (596 тыс., 2,6%).