"Кроме этого рассматривается вопрос финансирования инженерной инфраструктуры для строительства нового терминала. Также в 2022 году будет завершен проект по строительству новой взлетно-посадочной полосы (в аэропорту — ИФ)", — приводит пресс-служба слова председателя правительства региона Абдулпатаха Амирханова.

Как отмечается в сообщении, аэропорт Махачкалы в 2021 году впервые в своей истории обслужил 2 млн пассажиров, что на 43% больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что по итогам текущего года аэропорт планировал обслужить более 1,8 млн пассажиров, что на 29% больше, чем в прошлом году и на 12,5% больше, чем в 2019 году.

Сообщалось также, что в середине августа был введен в эксплуатацию терминал международных воздушных линий пропускной способностью 190 пассажиров в час. Годовой пассажиропоток терминала составит около 300 тыс. человек в год. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей.

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.