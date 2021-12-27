"Столичная администрация Бангкока с сожалением сообщает об отмене новогодних праздничных мероприятий", — говорится в сообщении, размещенном в твиттере правительства.

В нем отмечается, что частным организациям по-прежнему разрешено проводить праздничные мероприятия, но только при соблюдении ряда строгих мер, в частности, правил COVID-free. Участникам таких мероприятий также будет необходимо предъявить отрицательный тест, сделанный не более чем за 72 часа.

Накануне в Таиланде выявили 2,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 22 человека скончались от последствий COVID-19.

C начала пандемии в стране зафиксировали более 2,1 млн случаев коронавируса.